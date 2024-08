Ladro di biciclette a Palermo fermato da un poliziotto non in servizio

Notizie

L'agente lo ha notato in via Rosolino Pilo mentre lanciava i mezzi dietro una cancellata di ferro

La polizia di Stato ha arrestato un 25enne gambiano accusato di furto aggravato. Nei giorni scorsi, un poliziotto, in quel momento non in servizio, in via Rosolino Pilo a Palermo, ha notato un cittadino straniero che lanciava da dietro una cancellata in ferro due biciclette per rubarle. L’agente lo ha bloccato e controllato. Grazie anche all’intervento di una volante è stato portato in commissariato.

Gli agenti hanno notato che il giovane avesse con se una borsa porta pc con all’interno un portatile, attraverso risconti investigativi, sono riusciti a ricavare un account intestato ad un uomo il quale, contattato, riconosceva senza ombra di dubbio come proprie sia le biciclette che il pc portatile. L’arresto è stato convalidato dal gip.

