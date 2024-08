Lampedusa, soccorsi 5 barconi con a bordo 264 migranti

Sbarchi

Le persone sbarcate hanno detto di essere salpate da Tajoura, Zawiya, Zuwara, Karabulli e Sabratha in Libia

Sono 264 le persone giunte a Lampedusa via mare oggi dopo che le motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria hanno soccorso 5 barconi salpati, a detta delle persone sbarcate, da Tajoura, Zawiya, Zuwara, Karabulli e Sabratha in Libia. Sui natanti strapieni erano presenti da minimo di 16 ad un massimo di 85 migranti algerini, egiziani, pakistani, bengalesi, nigeriani, siriani, eritrei e sudanesi. Tutti i gruppi, dopo l’approdo a molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove in mattinata c’erano 709 ospiti. Di questi, 250 sono stati già imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Su disposizione della prefettura di Agrigento, per stasera, è stato disposto un ulteriore trasferimento di altri 98 migranti.

