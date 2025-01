L’assemblea regionale del Pd vota il regolamento congressuale, Barbagallo: “Dispiaciuti per i momenti di grande tensione” 

Notizie

L'ipotesi delle primarie, per l'elezione del segretario regionale di partito, risulta esclusa

In un clima molto teso, l’assemblea regionale del Pd siciliano, riunita all’hotel Astoria di Palermo, ha votato e approvato il regolamento per il congresso regionale che porterà all’elezione del nuovo segretario regionale del partito. Hanno votato a favore in 169, gli astenuti sono stati 4 e altri 4 i contrari. “Vergognati” hanno urlato alcuni dei presenti in assemblea rivolgendosi al responsabile organizzativo regionale del Pd, Igor Taruffi. “Il risultato verrà certificato – ha detto Taruffi – con questi numeri il regolamento risulta approvato”. Con l’approvazione del regolamento l’ipotesi delle primarie, per l’elezione del segretario regionale di partito, risulta esclusa.

“Ci sono stati diversi momenti di grande tensione. Siamo tutti dispiaciuti per questo. Nelle scorse settimane il confronto, fatto più sui giornali che in altri luoghi, ha scatenato tutta una serie di reazioni a catena. Stasera, con la garanzia del nazionale, abbiamo approvato il regolamento. Ci siamo dati delle regole. L’avversario non è dentro il partito ma è fuori dal partito. Il Pd da domani è impegnato a costruire l’alternativa contro le destre in Sicilia, avendo un regolamento costruito insieme con il nazionale” ha detto il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea regionale del partito che si è tenuta all’hotel Astoria a Palermo, che ha portato all’approvazione del regolamento per il congresso regionale.