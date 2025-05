Lavoro: il segretario Cgil Landini sarà nel Catanese il 20 maggio

L'appuntamento

Andrà alla Sifi di Aci Sant'Antonio e al cantiere per il raddoppio ferroviario di Webuild a Gerbini

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in vista del voto per i referendum su Lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno, sarà nel Catanese il 20 maggio per partecipare a due assemblee. La prima, alle 10, nei locali della Sifi, l’azienda farmaceutica di Aci S. Antonio, la seconda al cantiere per il raddoppio ferroviario Webuild di S. Agata a Gerbini. Sarà presente anche il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.«Non è un caso che il nostro segretario Landini si confronti sui temi dei referendum e sulla necessità di votare sì ai cinque quesiti, in due luoghi di lavoro diversi tra loro, ma che rispecchiano i molti volti operativi del nostro territorio -spiega il segretario della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo – la Sifi è un’azienda di eccellenza che riesce a unire qualità occupazionale e produttività, a dispetto di chi porta avanti un precariato sistematico. Nel cantiere per il raddoppio ferroviario, sarà necessario riflettere sui temi della sicurezza, soprattutto a tutela degli edili. Parleremo di cose concrete e di un sud operoso che non può aspettare altro tempo trascorso a vuoto per salvaguardare il lavoro».

