“Le tre vie del benessere” di Gianluca Gotto arriva in Sicilia con due date

A luglio a Palermo e a Zafferana Etnea

Aneddoti di viaggio, insegnamenti zen e spunti di riflessione attraverso i suoi libri, il podcast e i talk dal vivo, con la missione di aiutare le persone a vivere con più consapevolezza, serenità e libertà. Lo spettacolo di Gianluca Gotto esplora il benessere in ogni sua dimensione: da un lato, il coraggio di cambiare vita, trovare la propria strada e realizzarsi; dall’altro, la pace interiore scoperta attraverso il buddhismo, le pratiche orientali e la meditazione.

Nel 2018 pubblica il suo primo libro, “Le coordinate della felicità”, seguito da altri cinque bestseller editi da Mondadori: “Come una notte a Bali”, “Succede sempre qualcosa di meraviglioso”, “La Pura Vida”, “Profondo come il mare leggero come il cielo” e “Quando inizia la felicità”. I suoi libri hanno venduto oltre un milione di copie e il suo Tedx “Come essere felici ogni singolo giorno” è il più visto di sempre tra quelli in lingua italiana.

Gianluca Gotto sarà in Sicilia il 28 luglio al teatro di Verdura di Palermo e il 29 a Zafferana Etnea, il suo è un talk sulla “scienza della vita”: l’Ayurveda, un antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito. In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, la millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura. Più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale. Oltre al talk della durata di un’ora e mezza, lo spettacolo includerà un momento di domande e dialogo aperto con il pubblico.