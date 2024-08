L’edicola digitale de La Sicilia irraggiungibile per un attacco informatico, bloccata pure l’app: rimborso per gli abbonati

offensiva hacker

L'azione degli hacker sarebbe simile a quelle che hanno colpito altre aziende italiane - pubbliche e non - negli ultimi mesi

A causa di un attacco informatico sui server che ospitano l’edizione digitale del quotidiano La Sicilia, da ieri è irraggiungibile l’edicola online. Bloccata pure l’applicazione. I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e “liberare” il server di cui gli hacker hanno tentato di prendere il controllo. Per ragioni di sicurezza e per tutelare gli utenti registrati, al momento l’edicola digitale è stata “chiusa”.

Il cyberattacco sarebbe simile a quelli che hanno colpito altre aziende italiane – pubbliche e non – negli ultimi mesi. Gli hacker limitano l’accesso ai server che infettano, richiedendo una somma per rimuovere il blocco.

Non si può fare al momento una previsione sulla risoluzione del problema, ma gli utenti abbonati che da ieri non riescono a leggere la replica digitale del quotidiano saranno rimborsati con giorni extra di abbonamento pari ai giorni di chiusura dell’edicola.