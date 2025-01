”Legge Salva suicidi”, omologa dal Tribunale di Enna

Il plauso di Montesano, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Enna

La Legge 3 del 2012, nota come “Legge Salva Suicidi”, ora integrata nel corpus normativo del D.Lgs 14/2019 “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza”, ha trovato la sua prima applicazione significativa al Tribunale di Enna, portando un importante sospiro di sollievo a un cittadino in stato di involontario sovraindebitamento. La procedura ha avuto inizio con il deposito dell’istanza di accesso ad uno strumento di sovraindebitamento all’Organismo di Composizione della Crisi di Enna (O.C.C.) avente sede all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna. Grazie all’assistenza legale dell’avvocato Antonino Minacapilli e al supporto del gestore della crisi, Stefano Maria Impellizzeri, il ricorrente ha ottenuto, lo scorso 30 dicembre, una riduzione del debito complessivo di oltre il 75%, con l’obbligo di estinguere il debito residuo in cinque anni. Questa legge, concepita per offrire un’uscita a chi si trova in difficoltà economiche non imputabili agli stessi, permette ai debitori di ristrutturare i propri debiti in base alla reale capacità di rimborso, garantendo loro il diritto a una vita dignitosa. Il Tribunale di Enna ha accolto la richiesta del legale, riconoscendo al dipendente pubblico tutte le condizioni necessarie per beneficiare delle disposizioni previste.

Il caso in oggetto ha visto il debitore, già gravato da un indebitamento di circa 165.000 euro, riuscire a limitare il pagamento a soli 48.500 euro. Questo risultato è stato raggiunto attraverso una riduzione significativa delle somme dovute alle finanziarie e una minima percentuale sui debiti erariali. Inoltre, la sentenza ha liberato lo stipendio del debitore da precedenti pignoramenti e cessioni volontarie del quinto, consentendogli di mantenere la propria autovettura e la casa familiare. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale non solo per il ricorrente, ma anche per la comunità ennese più in generale, poiché offre un importante precedente giurisprudenziale per altri soggetti in situazioni simili di sovraindebitamento.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Enna, guidato dal presidente Marco Montesano, ha espresso il proprio sostegno, evidenziando l’importanza di tale pronuncia nel ridurre il peso psicologico che grava su molti individui di fronte a situazioni di grave indebitamento.

“La Legge Salva Suicidi, con le recenti modifiche al Codice della crisi, punta a rendere le procedure più rapide e accessibili per chi affronta difficoltà economiche. Con questa sentenza, il Tribunale di Enna ha dimostrato come la giustizia possa essere un alleato prezioso per coloro che cercano di ricostruire la propria vita dopo un periodo di crisi, offrendo una nuova opportunità di riscatto e serenità”.