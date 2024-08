Legge “SalvaMare” in provincia di Ragusa, iter al via

Notizie

Il primo confronto aperto dal Libero consorzio comunale

Legge “SalvaMare”. La commissaria Patrizia Valenti ha aperto il primo confronto tra Comuni, Autorità di Bacino e Dipartimento regionale dell’Ambiente promosso dall’ente provinciale, nell’ambito delle attività di coordinamento di area vasta.

L’obiettivo è l’attuazione del programma sperimentale triennale, con riferimento alle aree tutelate caratterizzate dall’attraversamento dei tre principali corsi d’acqua iblei: Dirillo Ippari e Irminio. Nell’ambito delle disposizioni per il recupero dei rifiuti nelle acque interne e vicino alle aree di sbocco in mare, verranno predisposte barriere galleggianti antinquinamento. I rifiuti verranno quindi raccolti e conferiti in discarica, promuovendo un esempio di economia circolare.