“L’etica del viandante” di Umberto Galimberti arriva in Sicilia

La conferenza show del filosofo e saggista a Catania e a Palermo

Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicoanalista italiano, intellettuale molto apprezzato e seguito dal pubblico, sarà nuovamente protagonista sui palchi dei principali teatri italiani. Nel suo nuovo spettacolo “L’etica del viandante”, l’intellettuale porta a teatro il suo nuovo omonimo libro di successo, pubblicato lo scorso settembre, che analizza lo sviluppo evolutivo dell’uomo dall’antichità ai giorni nostri sul piano della politica, dell’etica, del rapporto con l’altro e con il pianeta. “L’etica del viandante” sarà in Sicilia il 23 gennaio 2025 al teatro Metropolitan di Catania e il 24 gennaio al teatro Golden di Palermo. Entrambi gli spettacoli sono organizzati dalla Live Spettacoli e Show Biz di Mario e Giampaolo Grotta.