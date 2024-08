L’Etna sta cambiando e stupisce gli scienziati: «C’è qualcosa di diverso e di nuovo»

Le eruzioni

L'intervista al vulcanologo dell'Ingv Marco Neri

No, stavolta non è un parossismo come gli altri. L’Etna sta mostrando qualcosa di nuovo che sta stupendo gli scienziati dell’Ingv Osservatorio Etneo: il cratere Voragine ha preso il “sopravvento” su tutti gli altri crateri sub terminali apparsi peraltro dall’inizio del secolo scorso e anzi ad oggi la Bocca Nuova non esiste più perché colmata dal materiale eruttato negli ultimi due mesi dal Voragine e pure il Cratere di Nord-Est sta per riempirsi. Tutti concetti spiegati da Marco Neri, Dirigente di Ricerca e vulcanologo dell’Ingv di Catania, uno degli scienziati che segue l’evolversi delle attività dell’Etna.

I parossismi non sono aumentati

«Innanzitutto – ha spiegato Neri – non c’è un aumento di eruzioni o di parossismi. Negli ultimi 30 anni l’Etna è sempre stato così attivo. Anzi, nei primi otto mesi del 2000 si registrarono ben 66 fontane di lava tutte dal Cratere di Sud-Est. No, non c’è una recrudescenza in termini di frequenza delle eruzioni».

Il Voragine è protagonista

Ma qualcosa è cambiato: l’Etna non è più lo stesso. «Negli ultimi mesi – ha rilevato Marco Neri – è cambiato il “protagonista”. Negli ultimi decenni il primo attore era stato il cratere di Sud Est apparso nel 1971 e da quel momento è stato il più attivo. E’ cresciuto talmente tanto, soprattutto dal 2007 in poi, tanto che si è cominciato a parlare di “Nuovo” Cratere di Sud-Est. Ha aumentato intensità e frequenza delle eruzioni e il suo cono imponente è stato a lungo il punto più alto del vulcano. Dal 2022 e soprattutto dallo scorso giugno, è però tornato in attività il cratere chiamato Voragine. Nel 2015 c’erano stati episodi isolati e nel mese di dicembre dal Voragine fu osservata una fontana di lava incredibile di 1,5 km di altezza, che a sua volta ha formato una colonna eruttiva alta oltre 12 km sul livello del mare. Ma poi più nulla, è rimasto un evento isolato. Fino a poche settimane fa – ha aggiunto il vulcanologo dell’Ingv – c’era una sorta di “staffetta” tra il cratere di sud est e la Bocca Nuova. Ma dai primi di luglio ad oggi il Cratere Voragine ha preso il sopravvento e lo sta facendo con uno “stile” tutto suo perché il Voragine corrisponde sostanzialmente al Cratere Centrale dell’Etna». Il Cratere Centrale è chiamato così perché fino a 150 anni fa sulla cima dell’Etna e almeno fino al 1911 c’era un solo cratere. Poi nacquero il Cratere di Nord-Est (nel 1911) e la Bocca Nuova (1968) e infine, nel 1971, il Cratere di Sud-Est. L’attività del Voragine (che da semplice depressione oggi, grazie alle ultime eruzioni, si è trasformato in un cono, ndr) è diversa rispetto agli altri crateri “sub-terminali”, anche se i condotti magmatici che li alimentano si differenziano solo nelle ultime centinaia di metri prima di giungere alla superficie. In profondità, infatti, è probabile che i condotti eruttivi di tutti e quattro i crateri sommitali si fondano formando un unico condotto».

Cosa sta cambiando

Ma quello che sta sorprendendo gli scienziati è che dal Cratere Voragine le eruzioni sono sia volumetricamente in base alla quantità di materiale espulso che come durata più grandi e più lunghe rispetto al Cratere di Sud-Est e alla Bocca Nuova. «Le fontane di lava dal Cratere di Sud-Est – ricorda Marco Neri – duravano spesso poche decine di minuti, mentre ora per il Voragine si parla di ore e ore, con una grande quantità di materiale espulso. E infatti il Cratere Voragine sta crescendo perché il materiale eruttato si accumula tutt’attorno alla bocca attiva innalzando continuamente i suoi fianchi ed il suo orlo, al centro dell’area sommitale del vulcano. Anzi – ha detto ancora Marco Neri – il materiale eruttato dal Voragine ha già riempito completamente la vicina Bocca Nuova che si trovava accanto nel lato sud-ovest e che da luglio non esiste più, è praticamente sepolta sotto le lave eruttate. La Voragine, adesso, sta facendo lo stesso lavoro col Cratere di Nord-Est e lo sta progressivamente riempiendo. Ora è a metà. Sta facendo tabula rasa. Il Cratere di Sud-Est è lontano 700-800 metri dal Voragine ed è per questo che non c’è ancora arrivato a ricoprirlo». Solo che questo aspetto geologico interessante desta anche qualche preoccupazione: «Non è che Bocca Nuova e Cratere di Nord-Est non esistono più – ha detto Marco Neri – perché i condotti ci sono ancora, solo che sono “tappati”. Nel recente passato, in situazioni morfologiche simili, la Bocca Nuova riempita dalle lave eruttate dal cratere Voragine, anziché esplodere è lentamente collassata ed “implosa” e quindi mi piace pensare che la storia possa ripetersi, senza generare violente esplosioni».

Sta di fatto che il Cratere Voragine ora è un cono che cresce e l’ultima rilevazione dava la cima più alta a 3.369 metri sul livello del mare. Se continua così si arriverà presto a 3.400 metri. Del resto la sky line del vulcano è cambiata e ogni abitante dell’hinterland catanese se ne è accorto di quanto il profilo si sia modificato sensibilmente.

Etna e Stromboli nessuna correlazione ma…

Marco Neri ha anche affrontato la questione dell’Etna e dello Stromboli che sembrano inseguirsi. Sostanzialmente è però una mera coincidenza dettata dalle probabilità: «Sono due vulcani molto attivi e quindi è ovvio che spesso le eruzioni avvengano in contemporanea». Anche perché il sistema di alimentazione dell’Etna e quello delle Eolie sono completamente diversi e “pescano” magma da “bacini” lontani e diversi geologicamente. «Stromboli ed Etna? Non potrebbero esserci vulcani più diversi – ha tagliato corto Neri – Etna si alimenta pescando il suo magma dallo strato più superficiale del mantello terrestre a circa 30-35 km di profondità, in una zona di distensione crostale. E poi per fortuna non è esplosivo ma prevalentemente effusivo. I vulcani delle Eolie, incluso Stromboli, hanno, invece, una genesi completamente diversa, in un regime di collisione tra placche tettoniche, in cui la Placca Africana si scontra e “affonda” sotto la Placca Europea. Quando arriva a 200 – 300 km di profondità, la Placca Africana, a causa delle temperature e della gigantesca pressione, fonde e questo materiale fuso tende a risalire verso l’alto, alimentando il magmatismo dell’arco vulcanico delle Isole Eolie, fortemente esplosivo».