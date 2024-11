Libero consorzio Ragusa, Agirt denuncia irregolarità nell’assunzione di un giornalista

La nota

L’Associazione giornalisti radiotelevisivi e telematici (Agirt) segnala le anomalie presenti nel bando emanato dal Libero consorzio comunale della provincia di Ragusa per l’assunzione a tempo indeterminato di un giornalista professionista addetto alla comunicazione dell’Ente. «Oltre al palese ossimoro visibile anche a una lettura superficiale (dato che un giornalista è di per sé un comunicatore, rendendo superfluo specificare che debba occuparsi di comunicazione) – dice Agirt – l’intera struttura del bando appare poco chiara e, in ogni caso, non allineata con le mansioni della figura che si intende assumere. Si confonde infatti tra la figura del giornalista pubblico e quella del comunicatore, due profili ben distinti che, nella pubblica amministrazione, collaborano ma con ruoli molto diversi. Le mansioni e gli obblighi deontologici del giornalista impegnato nel settore pubblico sono definiti dalla legge 150 del 2000, della quale il bando non tiene conto».