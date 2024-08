Librino, in viale Bummacaro la ciclabile diventa una pista per motorini

Notizie

Le immagini pubblicate sul gruppo Facebook "Quelli che il Librino"

Nel video postato sul gruppo “Quelli che il Librino” su Facebook le immagini del degrado della “spina verde” del viale Bummacaro: la pista ciclabile che collega con il viale Moncada viene utilizzata da ragazzi in scooter. Episodi simili anche in altre aree, come viale Castagnola e viale San Teodoro, sono stati più volte denunciati più volte dai residenti sui social e dal Comitato Librino Attivo.

