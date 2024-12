L’ITS Fondazione Archimede guarda al futuro

siracusa

Un riferimento per la formazione tecnologica superiore che prepara alla nuova visione del turismo e della cultura in Sicilia

L’ITS Fondazione Archimede continua a consolidare il suo ruolo come punto di riferimento per la formazione tecnologica superiore in Sicilia, contribuendo in maniera significativa a colmare il divario tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro. Con una rete di sedi che si estende da Siracusa a Palermo, passando per Catania, Modica, Enna, Messina, Giardini Naxos, Ragusa, Palermo e Bagheria, l’istituto rappresenta un modello innovativo di educazione e formazione, orientato al settore del turismo, dei beni culturali e dell’enogastronomia.Tre percorsi per un futuro professionale solido. L’offerta formativa della Fondazione si articola su tre indirizzi di studio principali, progettati per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il corso di Hospitality Management forma professionisti in grado di ricoprire ruoli manageriali nella pianificazione e gestione di strutture ricettive, ristorative e alberghiere, fornendo competenze avanzate nei modelli di ospitalità e nei servizi di ristorazione.L’indirizzo Marketing dei Beni e delle Attività Culturali, invece, si concentra sulla valorizzazione del patrimonio culturale, formando esperti in comunicazione, gestione e tutela dei beni culturali, una figura sempre più richiesta in una regione ricca di storia e cultura come la Sicilia.Infine, il nuovo corso in Food and Wine Tourism punta a formare specialisti nella promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, capaci di pianificare e gestire eventi e progetti che uniscano tradizione e innovazione.Numeri in crescita e successo degli studenti. Quest’anno l’ITS ha avviato ben 16 corsi di cui ben 12 classi di primo anno nelle diverse sedi siciliane, coinvolgendo circa 400 studenti. Un dato che testimonia la crescente attrattività dell’istituto e l’efficacia di un modello educativo che offre corsi gratuiti, finanziati attraverso i fondi Pnrr. C’è ancora qualche possibilità di iscriversi ai corsi entro il mese di gennaio 2025, un’opportunità da non perdere per chi cerca una formazione di qualità senza costi. Il fiore all’occhiello dell’ITS Fondazione Archimede è il tasso di inserimento lavorativo: oltre il 93% dei diplomati trova un impiego nel proprio settore entro un anno dal diploma. Questo straordinario risultato è reso possibile grazie alla stretta collaborazione con il mondo imprenditoriale, che consente agli studenti di svolgere stage mirati e percorsi di tirocinio, sia in Italia che all’estero grazie al programma Erasmus+.Un’esperienza formativa all’avanguardia. «La nostra missione è formare figure professionali pronte a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione», spiega Andrea Corso, presidente della Fondazione. «Vogliamo offrire ai giovani siciliani opportunità concrete, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo economico e culturale del nostro territorio».Una rete sempre più capillare. Con sedi che coprono quasi tutta la Sicilia, l’ITS Fondazione Archimede si distingue per il suo impegno nell’integrazione tra scuola, formazione e mondo del lavoro. «Abbiamo creato un ecosistema che favorisce il dialogo tra istituzioni, studenti e imprese», sottolinea il direttore generale Giovanni Dimauro. «La nostra rete di accordi con aziende locali e organizzazioni imprenditoriali permette di offrire ai nostri studenti percorsi formativi che si trasformano rapidamente in opportunità lavorative concrete». L’istituto guarda al futuro con ambizione, puntando a rafforzare il legame tra tradizione e innovazione, due elementi chiave per valorizzare il patrimonio culturale e turistico siciliano. Grazie a un modello educativo che combina teoria, pratica e tecnologia, l’ITS Fondazione Archimede contribuisce a costruire un futuro più prospero per tutta la Sicilia. In un momento storico in cui il turismo e la cultura rappresentano motori fondamentali per lo sviluppo economico, l’ITS si conferma un punto di riferimento per chi sogna di fare della propria passione una professione. Una visione che continua a ispirare e a generare risultati concreti, rendendo l’ITS Fondazione Archimede una vera eccellenza nel panorama formativo nazionale.

