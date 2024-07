Livigno capitale dello sport: dal ciclismo, al calcio e all’atletica, la perla della Valtellina continua a regalare tante emozioni

Sport , turismo

Dopo la tappa regina del Giro d'Italia che ha incoronato sul Mottolino Tadej Pogacar, la suggestiva località montana lombarda ha accolto il ritiro del Palermo Fc e incoronato i campioni della corsa con la Brooks Stralivigno 2024

Dal ciclismo al calcio e all’atletica a Livigno si continua respirare aria di sport e di grandi eventi. La suggestiva località montana lombarda dopo aver fatto accendere i riflettori con la tappa regina del Giro d’Italia 2024 che sul traguardo del Mottolino ha incoronato lo sloveno Tadej Pogacar “re” del ciclismo mondiale, regalando scenari unici agli appassionati con il traguardo incastonato tra il cielo e la terra e dove i ciclisti con le loro imprese diventano leggenda, ha dato ancora una volta il meglio di se ospitando il ritiro del Palermo Fc di calcio e accogliendo i 1000 partecipanti alla Brooks Stralivigno 2024.

L’arrivo di Tadey Pogacar sul traguardo del Mottolino della tappa del Giro d’Italia 2024 conclusasi a Livigno

LIVIGNO E PALERMO FC BINOMIO VINCENTE. Si è chiuso con un bilancio estremamente positivo il ritiro del Palermo Fc che ha Livigno ha trascorso due settimane piene di allenamenti, di amichevoli e di lavoro ad alta intensità per preparare al meglio una stagione dove andrà a caccia della promozione in Serie A fallita quest’anno ai play off. Una voglia di futuro che riflette al meglio anche la vision della località, da sempre attenta alla promozione dello sport in ogni sua forma e alla costruzione di un’offerta d’eccellenza per gli atleti d’élite, che sono soliti scegliere Livigno per preparare i principali appuntamenti internazionali, non ultime, ad esempio, i Giochi di Parigi 2024, mentre Livigno nel 2026 sarà tra le sedi di gara delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Il Centro di Preparazione Olimpica-Aquagranda struttura d’eccellenza del territorio (Credit-APT-Livigno)

“È proprio questo il nostro obiettivo – spiega Luca Moretti, Presidente di Livigno Next– guardare sempre avanti, per restituire agli atleti un’offerta all’avanguardia, capace di rinnovarsi e di progredire ogni anno, trasformando l’altitude training in un’esperienza a 360 gradi. Significa strutture funzionali e innovative, come l’Aquagranda, il nostro Centro di Preparazione Olimpica, ma significa anche cura del dettaglio e totale disponibilità nel personalizzare la permanenza, partendo dalle esigenze del singolo atleta o, come in questo caso, del team. In questo senso aver ospitato una squadra dell’importanza e riconoscibilità del Palermo Fc è un motivo di orgoglio per Livigno Next e per il paese. Un momento su cui costruire, per migliorarci ancora. E poi, a tutto il resto, ci hanno pensato la bellezza della Livigno d’estate, con la sua natura incontaminata, e il calore di una comunità che ama e capisce lo sport”.

La squadra del Palermo Fc durante un allenamento pomeridiano (Credit Livigno Next)

Il Palermo a Livigno ha giocato due amichevoli contro una rappresentativa locale, l’Lnd Sondrio e contro gli svizzeri del Rapperswil, tappe di avvicinamento verso l’esordio in Serie B del 16 agosto contro il Brescia, mentre adesso la preparazione dei rosanero continuerà a Manchester.

Il Palermo Fc in allenamento al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda (Credit Livigno Next)

“L’accoglienza a Livigno è stata ottimale – le parole di Alessio Dionisi tecnico dell’undici rosanero – ci siamo trovati bene. Ho da dire solo cose positive in merito al ritiro trascorso in Valtellina. Sono stato contento di essere venuto qua, Livigno si presta ai ritiri sportivi“.

Le montagne del Piccolo Tibet hanno fatto da sfondo alla Brooks Stralivigno 2024

DAL CALCIO ALL’ATLETICA CON LA BROOKS STRALIVIGNO CHE HA FATTO CENTRO. Anche quest’anno la Brooks Stralivigno 2024 ha mantenuto tutte le sue promesse, regalando ai partecipanti un sabato di mezza estate davvero da ricordare. Un meteo favorevole, reso ideale da un bel sole e da temperature miti, ha accolto gli atleti al via, rendendo l’evento ancora più godibile e spettacolare. Ottime anche l’affluenza e la partecipazione generale, per un appuntamento che, tradizionalmente, riesce ad attirare in egual misura i runner di tutta Italia, gli sportivi locali e un corposo numero di corridori stranieri con oltre 1000 al via per partecipare alla prova sui 21 km e alla gara a staffetta.

Migliaia di partecipanti alla partenza della Brooks Stralivigno 2024 (Credit Livigno Next)

Un tratto del suggestivo percorso della della Brooks Stralivigno

Molto apprezzato da parte di tutti gli atleti e le atlete, il tratto finale del percorso, impreziosito da 2 km di sentiero: un momento di contatto con la natura incontaminata di Livigno, e uno scorcio di bellezza paesaggistica che ha lasciato il segno in tutti i partecipanti. Particolarmente suggestivo anche il passaggio dei corridori in centro Paese, con le vie piene di turisti, di appassionati e di curiosi, che non hanno esitato nell’esprimere il proprio sostegno agli atleti, creando una cornice unica e coinvolgente.

Il podio maschile della Brooks Stralivigno 2024

La possibilità grazie alla nobìvità del 2024, di vedere in tv con l’esclusiva diretta integrale dell’evento trasmessa sui canali di My Livigno Tv. Al maschile successo dell’esperto Alex Baldaccini in 1h17’53”, davanti al finlandese Remi Lindholm (1h19’37”) a Massimiliano Zanaboni (1h20’45”) e tra le donne a segno la tedesca Nina Voelchel (1h31’05”) davanti all’azzurra Ivana Iozzia (1h32’43”) e alla finlandese Mina Oravamaki (1h37’53”), mentre la coppia italiana composta da Remy De Goede e Pascal Remmele ha vinto la staffetta in 1h23’02”.

Il podio femminile della Brooks Stralivigno 2024