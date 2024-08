Lombardo su Miccichè: «Darà forza alla causa autonomista»

il caso

Il fondatore e leader del Movimento per l'Autonomia parla dell'arrivo nel gruppo Ars dell'ex leader siciliano di Forza Italia

«Il rapporto trentennale con Gianfranco Miccichè è stato ispirato intanto al reciproco rispetto umano, poi al confronto leale di idee e programmi. La sua lunga esperienza in politica e nelle Istituzioni e la profonda conoscenza di uomini e cose daranno più forza alla causa autonomista». Lo dice Raffaele Lombardo sull’arrivo dell’ex leader siciliano di Forza Italia tra le fila del Movimento per l’Autonomia di cui è fondatore e leader.