Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni del 21 agosto 2025

Di Redazione |

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 21 agosto 2025:

BARI 41 55 23 09 54

CAGLIARI 52 26 51 34 47

FIRENZE 23 78 17 35 86

GENOVA 82 15 07 44 70

MILANO 19 86 22 77 73

NAPOLI 39 48 82 70 15

PALERMO 05 25 88 54 87

ROMA 54 19 24 62 09

TORINO 29 83 49 59 74

VENEZIA 65 01 45 72 55

NAZIONALE 10 60 88 55 37

10eLotto

Numeri vincenti 01 05 15 19 23 25 26 29 39 41 48 51 52 54 55 65 78 82 83 86

NUMERO ORO:41

DOPPIO ORO:41 55

Superenalotto

Concorso Superenalotto/Superstar n.133 di oggi:

Combinazione vincente: 49, 56, 57, 61, 62, 86

Numero Jolly: 16

Numero Superstar: 53

Nessun “6” nè “5+1”. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a circa 41.400.000,00 euro.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

