GIOCHI
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni del 21 agosto 2025
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 21 agosto 2025:
BARI 41 55 23 09 54
CAGLIARI 52 26 51 34 47
FIRENZE 23 78 17 35 86
GENOVA 82 15 07 44 70
MILANO 19 86 22 77 73
NAPOLI 39 48 82 70 15
PALERMO 05 25 88 54 87
ROMA 54 19 24 62 09
TORINO 29 83 49 59 74
VENEZIA 65 01 45 72 55
NAZIONALE 10 60 88 55 37
10eLotto
Numeri vincenti 01 05 15 19 23 25 26 29 39 41 48 51 52 54 55 65 78 82 83 86
NUMERO ORO:41
DOPPIO ORO:41 55
Superenalotto
Concorso Superenalotto/Superstar n.133 di oggi:
Combinazione vincente: 49, 56, 57, 61, 62, 86
Numero Jolly: 16
Numero Superstar: 53
Nessun "6" nè "5+1". Il jackpot stimato a disposizione del "6" per il prossimo concorso è pari a circa 41.400.000,00 euro.