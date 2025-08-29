Giochi
Lotto, 10eLotto, Superenalotto: le estrazioni e le quote del 29 agosto 2025
L'estrazione dei numeri vincenti
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:
BARI 81 19 78 66 36
CAGLIARI 21 68 61 64 39
FIRENZE 51 74 78 47 24
GENOVA 14 05 08 66 45
MILANO 84 48 42 70 36
NAPOLI 54 03 62 11 32
PALERMO 22 31 78 57 74
ROMA 54 17 30 65 13
TORINO 85 76 67 73 63
VENEZIA 40 03 12 48 22
NAZIONALE 77 13 49 10 84 Numeri vincenti 10eLotto: 03 05 14 17 19 21 22 31 40 48 51 54 61 68 74 76 78 81 84 85 NUMERO ORO:81 DOPPIO ORO:81 19.
Concorso Superenalotto/Superstar n. di oggi: Combinazione vincente: 18, 22, 32, 34, 52, 56 Numero Jolly: 62 Numero Superstar: 45.
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n. di oggi: Superenalotto Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 4 totalizzano Euro: 30.161,69 Punti 4: 368 totalizzano Euro: 341,00 Punti 3: 12.915 totalizzano Euro: 28,84 Punti 2: 201.116 totalizzano Euro: 5,71Superstar Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 34.100,00 Punti 3SS: 53 totalizzano Euro: 2.884,00 Punti 2SS: 893 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 5.997 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 14.453 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 70 totalizzano Euro: 3.500,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.505 totalizzano Euro: 31.515,00 Vincite WinBox 1: 1.464 totalizzano Euro: 36.600,00 Vincite WinBox 2: 176.729 totalizzano Euro: 359.102,00 Totale vincite Seconda Chance: 10.575 Totale vincite WinBox: 178.193Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 44.900.000,00.