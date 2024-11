L’Ottobrata zafferanese si è chiusa con il record di presenze: oltre centomila visitatori

la kermesse

Positivo il bilancio della 44 esima edizione dell’Ottobrata zafferanese che è stata caratterizzata da un vero e proprio boom di presenze in tutte e 4 le domeniche, dimostrando di essere la piu ambita delle sagre d’autunno, la piu grande mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna, l’evento gastronomico piu importante del sud Italia che dal 2019 la Regione ha inserito tra i grandi eventi dell’isola.

L’Ottobrata ha messo in vetrina colori e i sapori di tutta l’isola e ha promosso le eccellenze. Lo ha sottolineato il sindaco Salvatore Russo manifestando la sua soddisfazione. «Un successo inaspettato – ha sottolineato il primo cittadino – ma che ci rende orgogliosi, perché dietro l’Ottobrata c’è una grande macchina organizzativa, un lavoro di squadra immane, in cui niente è lasciato al caso. Abbiamo ricevuto grandi complimenti dagli operatori commerciali e dai 230 standisti che hanno mostrato le specialità enogastronomiche, le tipicità, i prodotti del nostro territorio, le bellezze artigianali dei nostri valenti artisti e i valori aggiunti costituiti dai prodotti provenienti da tutta l’isola. Abbiamo ricevuto i complimenti del prefetto Maria Carmela Librizzi che è venuta all’inaugurazione sentendosi “partecipe di una grande festa all’insegna della sicilianità, delle tradizioni, della cultura delle genti etnee e del buon gusto” e quelli dei nostri onorevoli regionali: Andrea Messina, Salvatore Tomarchio, Salvatore Barbagallo, dell’europarlamentare Marco Falcone e del deputato nazionale Anthony Barbagallo che hanno colto ” l’unicità della manifestazione che muove l’economia, promuove il territorio e la cultura”».

«L’Ottobrata – ha aggiunto il sindaco – è vista come un punto di riferimento importante per il mondo fieristico capace di catalizzare oltre centomila presenze provenienti da tutta l’isola e soprattutto essere la manifestazione d’ottobre piu scelta da turisti, visitatori, intere famiglie che sono giunte all’Ottobrata certe di poter contare sul nostro piano viario fatto ad oc che permette un tragitto senza intoppi, la possibilità di accedere ai posteggi attorno al circuito e raggiungere gli ingressi alla kermesse a bordo di bus navetta gratuiti, essere sicuri per la presenza vigile e costante delle forze dell’ordine, presenti anche in borghese, dei volontari della Misericordia, del Gruppo di protezione civile e quelli delle varie sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri».

A cio si aggiunge la supervisione del Comitato organizzatore dell’Ottobrata e del suo Presidente Giuseppe Scalìa che ha aggiunto: «Abbiamo unito le nostre forze, il nostro impegno, il nostro amore per la la cittadina di Zafferana tenendo tutto sotto controllo e preoccupandoci che nelle domeniche tutto andasse bene». Doveroso citare i componenti del Comitato organizzatore: Gaetano Pappalardo, Gaetano Russo, Alfio D’Agata, Antonio Samperi, Graziana Raciti, Maria Giovanna Romeo, Sebastiano Barbagallo, Salvo Zappalà. La presenza della Pro loco con a capo il presidente Vincenzo Pappalardo è stata importante e indispensabile data l’affluenza di turisti sempre in cerca di informazioni.

«L’Ottobrata – ha sottolineato l’assessore alle attività commerciali Francesco Leonardi – è stato un motore economico significativo per l’intera comunità. Quest’anno abbiamo registrato un’affluenza record di visitatori che ha portato un notevole incremento degli introiti, non solo per gli stand espositivi, ma anche per i bar, i ristoranti, le strutture ricettive della zona. I ristoratori hanno segnalato un aumento delle prenotazioni e delle consumazioni. Le strutture ricettive hanno visto crescere le richieste di soggiorno ed è nata una sinergia positiva tra le attività commerciali locali e la manifestazione stessa con imprenditori che hanno offerto promozioni mirate per attrarre i visitatori».

E sottolinea l’assessore al turismo Salvo Coco «da quando l’Ottobrata viene presentata alla Bit di Milano, insieme all’offerta turistica dei Zafferana e dell’Etna , l’evento ha assunto una dimensione nazionale, portando ulteriore visibilità al nostro territorio.Efficace la collaborazione tra amministratori, operatori locali e comunità, abbiamo dimostrato quanto sia stato importante fare squadra per il successo di un evento di tale portata come l’Ottobrata. Le novità introdotte quest’anno come le visite guidate al Palazzo di città, alla Chiesa Madre e le escursioni guidate hanno rappresentato un valore aggiunto, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire non solo i sapori del nostro territoirio, ma anche le sue bellezze paesaggistiche e culturali. Il successo ottenuto ci sprona a continuare su questa strada, investendo in un turismo sostenibile e di qualità, capace di valorizzare al meglio le potenzialità di Zafferana e del suo meraviglioso territorio».