“Maido” di Lima vince 50 Best Restaurant. Ecco chi sono i 5 italiani tra i migliori al mondo

la classifica

La serata di premiazione a Torino

Maido ristorante di Lima è il vincitore del The World’s 50 Best Restaurant 2025, il riconoscimento nel corso della cerimonia che ha premiato i 50 migliori ristoranti del mondo che si è svolta questa sera al Lingotto di Torino. Nella classifica dei migliori 50 anche 5 ristoranti italiani, al 16esimo posto ‘Lido 84‘ di Gardone Riviera, al 18esimo posto ‘Reale‘ di Castel di Sangro, al 31esimo posto ‘Le Calandre‘ di Padova, al 31esimo Piazza Duomo di Alba e al 43esimo Uliassi di Senigallia. Massimo Bottura e Lara Gilmore ricevono il Woodford Reserve Icon Award.

Aperto da oltre 15 anni e gestito dallo chef e proprietario Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, e classificato al quinto posto nel 2024, il Maido, che ha ricevuto il premio sponsorizzato da S. Pellegrino & Acqua Panna, prende il posto del vincitore del 2024, il Disfrutar a Barcellona, che oggi occupa un posto d’onore nella hall of fame Best of the Best. “Il team – ha commentato William Drew, Direttore dei contenuti per The World’s 50 Best Restaurants – ha dimostrato una dedizione straordinaria, integrando con naturalezza le tecniche giapponesi con gli ingredienti tradizionali peruviani per creare piatti che affascinano e sorprendono gli ospiti”.

Il ristorante Maido nella classifica è seguito dall’Asador Etxebarri al secondo posto ad Atxondo, in Spagna e dal Quintonil nella terza posizione a Città del Messico. La classifica include ristoranti provenienti da 22 regioni in cinque continenti e 10 sono le nuove entrate in classifica. Per l’Italia figura anche in 20 esima posizione l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico. Il ristorante Potong a Bangkok ha ricevuto l’Highest New Entry Award, l’Highest Climber Award, sponsorizzato da Lee Kum Kee, è andato al Ikoyi di Londra, Maxime Frédéric, di Parigi, si è aggiudicato il The World’s Best Pastry Chef Award 2025, sponsorizzato da Sosa.

E ancora, The World’s Best Sommelier Award 2025 è andato a Mohamed Benabdallah dell’Asador Etxebarri ad Atxondo, in Spagna, Angelica Ortiz ha vinto la borsa di studio di 50 Best Restaurants Scholarship, in collaborazione con Parmigiano Reggiano. Celele, a Cartagena, è il vincitore del Sustainable Restaurant Award e Albert Adrià dell’Enigma a Barcellona ha ricevuto l’Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2025 .Lo chef e ristoratore Massimo Bottura e la compagna Lara Gilmore sono stati entrambi premiati con il Woodford Reserve Icon Award. La coppia, che coniuga creatività culinaria e impegno sociale, è tra i protagonisti della scena gastronomica internazionale. Insieme gestiscono l’Osteria Francescana, eletta The World’s Best Restaurant nel 2016 e nel 2018, e la guesthouse Casa Maria Luigia a Modena, un luogo ricco d’arte. Attraverso iniziative come Food for Soul e il Tortellante Project, promuovono la sostenibilità e l’inclusione, ridefinendo il ruolo dell’ospitalità nella società.