Maltempo, domani allerta gialla in tutta la Sicilia orientale

Il bollettino

Previste precipitazioni «anche a carattere di rovescio o temporale»

Dopo le piogge di queste ore, la Protezione civile della Sicilia emana per domani un bollettino di allerta “gialla” per tutta la Sicilia orientale. Le precipitazioni saranno infatti da isolate a sparse, «anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone», si legge nel documento.

Da non sottovalutare anche il rischio idrogeologico ed idraulico con «possibili criticità di tipo geomorfologico (frane) e/o di tipo idraulico nei piccoli bacini (< 50 kmq) e nelle aree urbanizzate». Colore “verde invece per il rischio idraulico, ovvero «fenomeni prevalentemente di tipo idraulico principalmente nell’ambito del reticolo idrografico naturale dei bacini maggiori (>50 kmq) (alluvioni, esondazioni in aree di foce)». La Protezione civile avverte infine che «le criticità idrogeologiche e idrauliche possono risultare sensibilmente più gravose in caso di rovesci o temporali o di condizioni meteorologiche avverse la cui localizzazione geografica, distribuzione e intensità sono connotati da elevata incertezza previsionale».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA