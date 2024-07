Marina di Ragusa, tre giorni all’insegna della cultura in uno scenario inedito

Società

L'evento di sabato, domenica e lunedì è organizzato dal Tour letterario ibleo

Una tre giorni all’insegna della cultura, in uno scenario inedito, come quello di villa Ottaviano, a Marina di Ragusa, che sabato, domenica e lunedì, apre le sue porte alla cittadinanza. L’evento è organizzato dal Tour Letterario Ibleo di cui fa parte la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, in collaborazione con la Pro Loco Mazzarelli, in particolare del contenitore culturale Liolà, ed è interamente autofinanziato. Tre serate, in cui Stefania Campo, Andrea Guastella e Stefano Vaccaro, si confronteranno con vari ospiti all’interno del gioiello architettonico in stile Liberty di via Dandolo 52, ed impreziosite dalle letture dell’attore Massimo Leggio. In particolare, la serata dedicata alla letteratura vedrà Stefano Vaccaro intervistare l’archeologo Giovanni Distefano e il regista Andrea Traina, la serata dedicata al cinema sarà invece condotta da Stefania Campo e si parlerà del rapporto fra cinema e iblei con Lina Giarratana e Gianni Papa e a seguire un’intervista a Teresa Bellina, autrice del docufilm Wrong America. Durante la serata conclusiva Andrea Guastella parlerà di arte contemporanea dialogando con il pittore Giovanni Robustelli e con Vincenzo Cascone, filmaker e curatore di Bitume e FestiWall.