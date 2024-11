Marsala, sei fermati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Notizie

Avrebbero consentito l’ingresso irregolare in Italia di 36 migranti tunisini. Fermati dalla Polizia di Stato

Sono stati fermati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina i sei membri dell’equipaggio del peschereccio “Islam” che avrebbero consentito l’ingresso irregolare in Italia di 36 migranti tunisini. I sei sul natante, battente bandiera tunisina, erano partiti dalle coste della Tunisia per giungere illegalmente in Italia il 14 ottobre, lungo la costa del lungomare Boeo di Marsala. L’imbarcazione era rimasta incagliata.