Mascali, si illumina via Cisternazza grazie ai fondi del Patto per il Sud

L'intervento

È stato realizzato un tratto di strade a due corsie

Con l’installazione e la messa in funzione dei pali della pubblica illuminazione, sono stati ultimati i lavori pubblici inerenti via Pompeo Cisternazza, zona densamente popolata del comune di Mascalucia.Gli interventi effettuati hanno riguardato in prima analisi la nuova arteria viaria che è stata realizzata dopo diversi decenni di attesa. L’opera, inserita nel Patto per il Sud della Regione Siciliana, con progetto esecutivo realizzato a cura dell’Amministrazione di Mascalucia è stata finanziata con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento regionale di Protezione civile per 700 mila euro con un co-finanziamento comunale per complessivi 755 mila euro.

Un intervento fondamentale finalizzato alla realizzazione di un tratto stradale a due corsie, che di fatto ha rimpiazzato il precedente accesso non idoneo all’attuale percorrenza quotidiana e non conforme alle misure di sicurezza stradale.

“Questa amministrazione ha portato a compimento la riqualificazione di via Pompeo Cisternazza, attesa dalla popolazione da decenni – dichiara il Sindaco Vincenzo Magra – La zona adesso è messa in sicurezza e dispone di un asse viario tale da costituire idonea via di fuga in caso di calamità per gli abitanti del “Villaggio del Sole”.

“La messa in funzione della pubblica illuminazione è l’ultimo degli interventi preventivati. – aggiunge il primo cittadino – Seguiranno opere manutentive a completamento dei lavori. Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Damiano Marchese, l’ufficio comunale preposto e l’amministrazione tutta per aver lavorato con determinazione per conseguire un risultato storico per il nostro comune”.