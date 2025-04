Mascali, troppi “sporcaccioni” e incivili. E il sindaco dispone la chiusura di via Petralonga

La decisione

Nell’ordinanza sindacale si rimarca che il transito in ingresso e in uscita in via Pietralonga ai residenti e agli aventi diritto, sarà consentito dall’intersezione con via M.Amato.

L’Amministrazione comunale di Mascali, su direttive del sindaco Luigi Messina, nei giorni scorsi ha attivato una task force per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le principali arterie di accesso a Fondachello ed in particolare in via Petralonga, via Torrente Vallonazzo e la parallela di via Spiaggia. Le operazioni già eseguite nei mesi scorsi ancora una volta è stato vanificato da nuovi abbandoni di rifiuti sulla strada. Considerata la gravità della situazione il sindaco Luigi Messina, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura dell’arteria stradale per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di bonifica. “Purtroppo – afferma il sindaco Messina – assistiamo all’inciviltà di taluni cittadini che insozzano il nostro territorio, nonostante i ripetuti appelli.

Sporcaccioni provenienti anche dai Comuni limitrofi e che abbandonano rifiuti di ogni tipo, tra cui ingombranti e materiali nocivi, lungo la strada, rendendola una gigantesca pattumiera. In considerazione della necessità di ripulire l’arteria stradale, anche attraverso il diserbo e la copertura di voragini e buche presenti sul manto stradale, d’intesa con la polizia locale abbiamo deciso di interdire l’accesso in via Pietralonga che ricordo è riservata esclusivamente a residenti. Stiamo predisponendo un sistema di video sorveglianza dinamica con telecamere allo scopo di individuare chi arreca danno ambientale con sanzioni che vanno da 60 euro a 380 euro”.

