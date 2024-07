Mascalucia, l’incendio in via Santa Margherita minaccia anche le abitazioni

Il rogo

In salvo un capannone della Protezione civile con mezzi all'interno. Vigili del fuoco all'opera con diverse squadre. Le immagini

L’incendio sviluppatosi nelle scorse ore tra Mascalucia e San Pietro Clarenza, in via Santa Margherita, minaccia anche alcune abitazioni, come spiega il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, la chiamata in sala operativa è arrivata in tarda mattinata. Sul posto sono ancora operative diverse squadre impegnate nello spegnimento sui diversi fronti: la 1ª partenza dalla Centrale, poi la squadra boschiva con 2 autobotti. In collaborazione anche protezione Civile e Forestale ed 1 Canadair.