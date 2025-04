Mazzette in cambio di forniture sanitarie, a Palermo due noti chirurghi indagati (e sospesi) per corruzione

L'INCHIESTA

Avrebbero fatto un patto corruttivo su due gare per le forniture negli ospedali della Sicilia occidentale

La squadra mobile di Palermo, su delega della Procura, ha notificato una serie di misure cautelari e interdittive a due medici, Giuseppe Migliore di 50 anni, noto cardiochirurgo all’ospedale Villa Sofia, e Francesco Talarico, 70 anni, chirurgo vascolare oggi in pensione ma con una consulenza all’ospedale Civico, a due imprenditori nel settore forniture sanitarie, Giovanni e Carmen Sorrentino di 56 e 52 anni e al funzionario amministrativo del Civico Giuseppe Salamone di 61 anni.

Per il medico Talarico, i due imprenditori e il funzionario amministrativo il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla pg; a Talarico, come al collega Migliore, e al funzionario amministrativo è stata imposta anche la sospensione dai pubblici uffici. Per gli imprenditori il gip ha deciso invece il divieto di ricoprire ruoli direttivi e di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.