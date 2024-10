Med Move, a Misterbianco si parla di trasporti e logistica con amministratori ed esperti

L'evento

Si terrà a Misterbianco, nel centro Siciliafiera, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Tra gli ospiti del grande convegno di apertura il sottosegretario ai Trasporti Ferrante e l'Ad della Stretto di Messina Ciucci

A Misterbianco, nel centro Siciliafiera, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre si terrà Med Move, Salone dei trasporti e della logistica mediterranea. Un evento che si presenta come un’importante opportunità per il Sud Italia e per l’intero Mediterraneo, fungendo da hub logistico e commerciale strategico. Con l’accento sui temi della sostenibilità, della digitalizzazione e della sicurezza, questo salone dei trasporti e della logistica mira a catalizzare investimenti e sviluppare collaborazioni tra vari attori del settore.

L’edizione del 2024, in particolare, si preannuncia ricca di contenuti rilevanti per l’industria dei trasporti, affrontando questioni cruciali come la decarbonizzazione e l’infrastruttura necessaria per sostenere un’economia in crescita. Con l’apertura di cantieri chiave, come il Ponte sullo Stretto di Messina e la riqualificazione dell’aeroporto di Catania, la Sicilia e il Sud Italia stanno per affrontare una fase di sviluppo senza precedenti.

Inoltre, il significativo aumento del PIL e dell’occupazione nel Mezzogiorno, insieme agli investimenti pubblici e agli incentivi, suggerisce un clima economico favorevole per le aziende. Le strutture come la Decontribuzione Sud e la Zona Economica Speciale rappresentano ulteriori livelli per attrarre investimenti e stimolare la crescita.

In sintesi, il Med Move non è solo un evento, ma un vero e proprio catalizzatore per il futuro economico e logistico della regione mediterranea, con una visione chiara verso uno sviluppo sostenibile e competitivo.

Il convegno di apertura di MedMove 2024, patrocinato da Anas, si terrà nell’area convegni di Siciliafiera a Misterbianco a partire dalle 10.30, moderato dalla giornalista Chiara Borzì. Primo argomento sarà Infrastrutture e trasporti. Presente e futuro per una Sicilia europea, con Tullio Ferrante Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti, di Marco Falcone Eurodeputato membro della Commissione per i problemi economici e monetari, di Giuseppe Lombardo Presidente del Collegio dei Deputati Questori ARS, di Andrea Messina Assessore regionale alle Autonomie Locali, Enrico Trantino Sindaco della Città Metropolitana di Catania e Marco Corsaro Sindaco di Misterbianco. Al successivo panel infrastrutture, alle 11.15 interverranno Pietro Ciucci Amministratore delegato Stretto di Messina, Raffaele Celia Responsabile Struttura Territoriale Sicilia Anas, Eugenio Fedeli Responsabile Alta Sorveglianza Progettazione Ferroviaria/ Innovazione e Tecnologia (presentazione progetto tecnico Ponte sullo Stretto di Messina), Antonello Fontanili Direttore Uniotrasporti e Giuseppe Bulla vice presidente Assotir. Il panel porti, alle 12.30, vedrà Francesco Di Sarcina Presidente Adsp Sicilia Orientale, Maria Cristiana Laurà Coordinatrice dell’Area I – Istituzionale Adsp dello Stretto, e “La trasformazione del Porto di Palermo” un contributo video dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale. Dopo la pausa pranzo si riprende alle 15 con “Mobilità e logistica. Dal cielo al mare per una nuova centralità della Sicilia nel Mediterraneo“. Intervengono Nico Torrisi Amministratore delegato Sac, Giancarlo Guarrera Accountable manager Sac, Lorenzo Matacena Vice presidente Confitarma, Mauro Nicosia presidente Confetra Sicilia e Propeller Club Port of Catania, Brigida Morsellino Vicepresidente ITS Catania e presidente Rete Resil.