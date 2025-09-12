“Memorabili”: quaranta immagini per raccontare la lotta per la libertà di stampa in Sicilia

la mostra

Attraverso fotografie storiche e oggetti d’epoca, la mostra dell'Assostampa ripercorre cinquant’anni di cronaca

La mostra “Memorabili, l’informazione che cambia, la libertà che (ci) resta” racconta, attraverso quaranta immagini storiche, l’evoluzione del giornalismo tra gli anni ’60 e il 2000. L’evento, promosso dall’Associazione della Stampa, affronta il tema della libertà di stampa nel contesto delle cosiddette “leggi bavaglio”.

L’inaugurazione si terrà il 16 settembre alle ore 18 nella sede del Sindacato Unitario dei Giornalisti in via Francesco Crispi 286 a Palermo, con la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante. All’interno della mostra è presente anche un corner con oggetti d’epoca legati alla professione giornalistica.

La data scelta per l’apertura non è casuale: 55 anni fa, il 16 settembre, venne sequestrato e mai più ritrovato Mauro De Mauro, cronista del giornale L’Ora. La mostra si apre proprio con una sua fotografia poco conosciuta, simbolo del coraggio dei cronisti impegnati sul campo.

“Memorabili” è realizzata in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e i gruppi cronisti e pensionati siciliani dell’Associazione Siciliana della Stampa. La rassegna si chiuderà il 27 ottobre, anniversario della morte di Giovanni Spampinato, includendo anche una foto di Mauro Rostagno, il cui anniversario ricorre il 26 settembre.

L’esposizione offre un prezioso amarcord professionale, mostrando come il giornalismo sia profondamente mutato, ma resti un pilastro vitale per la democrazia e la libertà. I momenti ritratti immortalano il lavoro concreto dei giornalisti, “la storia del presente”, come spiegano Roberto Leone, vicesegretario vicario di Assostampa, e Tiziana Tavella, presidente del consiglio regionale e ideatori della mostra.

Il percorso comprende anche omaggi alla storia del sindacato siciliano con immagini di figure chiave come Marina Pino, prima donna presidente del consiglio regionale di Assostampa negli anni ’80, e l’intervento di Piersanti Mattarella al congresso regionale di Cefalù, due mesi prima del suo assassinio il 6 gennaio 1980.