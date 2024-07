Mentre lavora all’illuminazione pubblica si ribalta il cestello. Salvato dai vigili del fuoco

Notizie

L'episodio è avvenuto a Palermo, in via dei Nebrodi. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare

Un operaio che stava intervenendo per la manutenzione dell’illuminazione pubblica a Palermo, n via dei Nebrodi, è stato salvato dai vigili del fuoco. Il cestello sul quale era salito per lavorare in un palo dell’illuminazione, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. Pare che un pistone si sia danneggiato.

L’operaio è rimasto aggrappato al cestello in attesa dell’arrivo dei pompieri che sono riusciti a farlo scendere con l’autoscala. L’operaio è stato poi affidato ai sanitari del 118, ma le sue condizioni non sono gravi

