Messina, arriva “Ps Tracking” app per monitorare i pazienti al pronto soccorso

Notizie

Su cellulare spostamenti, esami e stato di salute del ricoverato. È disponibile all’Irccs Bonino Pulejo - Ospedale Piemonte

È disponibile all’Irccs Bonino Pulejo – Ospedale Piemonte di Messina, l’applicazione ‘Ps Tracking’, il sistema sviluppato dall’Uoc Tecnico-Settore Informatico in collaborazione con l’Asp di Siracusa, che permette di monitorare il percorso di un paziente in pronto soccorso direttamente sul proprio telefonino.L’utilizzo è semplice: al momento dell’accesso in ospedale, l’utente che avrà prestato il suo consenso rilasciando il recapito telefonico, riceverà un link e un token di accesso. Da quel momento, con l’inserimento del proprio codice fiscale, si potranno ricevere aggiornamenti costanti sull’area del pronto soccorso nella quale si trova il paziente, il codice colore di priorità che gli è stato assegnato, le prestazioni cui viene sottoposto e in che fase di percorso si trova.

Il servizio non viene fornito a pazienti minorenni, a quelli impossibilitati a rilasciare il consenso informato, a chi arriva in codice rosso ma anche a chi viene inserito nel cosiddetto percorso rosa per possibili violenze di genere.Condizione essenziale per attivare il servizio è che il paziente entrato in pronto soccorso fornisca il consenso informato in materia di privacy. Le informazioni che verranno messe a disposizioni, oltre la data e l’ora di accesso al triage, riguarderà anche tutti gli eventuali esami diagnostici cui verrà sottoposto il paziente, le consulenze specialistiche ed il monitoraggio dei parametri vitali.