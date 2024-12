Metalmeccanici, in 500 partecipano alla protesta a Palermo

La manifestazione

Questa mattina il sit-in, organizzato da Fiom, Fim e Uilm, sotto la sede di Sicindustria Palermo, in via XX Settembre

Sono stati circa cinquecento i lavoratori metalmeccanici palermitani che, questa mattina, hanno preso parte al sit-in, organizzato da Fiom, Fim e Uilm, sotto la sede di Sicindustria Palermo, in via XX Settembre. Una giornata di mobilitazione, per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, che ha avuto punte di adesione tra il 70 e il 100 per cento in tante aziende. Alla Kone 100 e alla Schindler ha scioperato il 100 per cento dei lavoratori, alla Sei Energia il 70 per cento, alla Present il 50 per cento, alla Polygon il 70 per cento, presso la Sirti e la Selikab il 70 per cento, a Largo Marsino, indotto Fincantieri il 90 per cento, Fincantieri 70 per cento, Sispi 70 per cento, Leonardo 70 per cento, Engineering 60 per cento. La manifestazione, nazionale, è stata organizzata oggi nel capoluogo siciliano ma, tra dicembre e gennaio, si terrà anche in altre città d’Italia.