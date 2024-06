Migranti, 12 delle 13 salme recuperate da ong saranno sottoposte ad autopsie

Immigrazione

E' necessario accertare come siano morti

Dodici delle 13 salme di migranti recuperate ieri, su disposizione della prefettura di Agrigento verranno portate alla camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio. La procura di Agrigento ha disposto, per i cadaveri ripescati in acque Sar libiche dalle ong Geo Barents e Ocean Viking, le autopsie. È necessario accertare come i 12 migranti siano morti. Soltanto a conclusione di esami e accertamenti, le bare potranno essere trasferite nei cimiteri comunali che, su richiesta del prefetto Filippo Romano, hanno dato disponibilità di posti per la sepoltura. Sei andranno in provincia di Enna, due in quella di Caltanissetta, una in provincia di Trapani e gli altri 4 cadaveri resteranno nell’Agrigentino. La prefettura, per l’intera giornata di ieri, è stata impegnata a trovare posti disponibili, coinvolgendo anche i sindaci di province diverse.

