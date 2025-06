Minnesota, uccisi la deputata democratica Melissa Hortman e il marito: caccia al killer travestito da poliziotto

stati uniti nel caos

L'uomo ha sparato anche ad un senatore che è rimasto ferito

La deputata democratica Melissa Hortman e suo marito sono stati uccisi a colpi di pistola da un uomo vestito da poliziotto che si è infiltrato nella loro abitazione a nord di Minneapolis. «Siamo qui oggi perché in Minnesota si è consumata una tragedia indicibile – ha detto il governatore del Minnesota Waltz -. La mia cara amica e collega Speaker Melissa Hortman e suo marito Mark sono stati uccisi questa mattina in quello che sembra essere un assassinio a sfondo politico».L’autore dell’attacco, ancora in fuga e ritenuto armato dalle autorità, ha sparato – in un attacco separato – anche al senatore John Hofmann e la moglie, che sono tuttavia fuori pericolo.