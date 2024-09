«Mio padre, l’uomo che si nascondeva dietro quegli occhi fuori dalle orbite»

La famiglia

Il ricordo della figlia Jessica: «La morte non mi potrà togliere i momenti belli con lui»

«Raccontare chi era l’uomo che si nascondeva dietro quegli occhi fuori dalle orbite». È il regalo, una specie di promessa, che Jessica Schillaci si era ripromessa di fare al padre Salvatore, universalmente noto come Totò, morto ieri, che Palermo e l’Italia stanno piangendo. Figlia di Schillaci e di Rita, la prima moglie, Jessica ha scelto di scrivere sul quotidiano La Repubblica dell’uomo che c’era dietro il grande campione. Infermiera a Verona, Jessica è rientrata a Palermo negli ultimi giorni per l’abbraccio finale in questi ultimi giorni di dolore.

«Conosco la trafila del fine vita ma – ammette – intraprendere questo cammino con il proprio padre, un padre giovane, è davvero lacerante. Abbiamo parlato, abbiamo anche scherzato, finché è stato possibile. Abbiamo ricordato i momenti più belli delle nostre vite che nessuna morte mi potrà togliere. È stato a suo modo un eroe ma per me era solo un padre. Il nostro rapporto non è stato sempre facile, ma quale rapporto fra genitori e figli è facile? Certamente, non è stato facile dirgli addio, ma quest’estate abbiamo vissuto gli ultimi momenti felici. A noi figli ha chiesto scusa perché ha pensato di non essere stato presente tutte le volte che avrebbe voluto».