Modica e la rapina a mano armata in pieno centro, il sindaco: “Un episodio che nulla ha da spartire con il senso civico della nostra città”

"Un episodio singolo non pregiudica il valore civile e sereno di questa realtà"

Maria Monisteri, sindaco di Modica, interviene dopo quanto accaduto ieri sera nel centralissimo corso Umberto: “Esprimo vicinanza e tutta la mia solidarietà, quella dell’Amministrazione e di tutti i modicani ai commercianti vittime ieri sera di una rapina in pieno centro. Un episodio che non ha nulla da spartire con Modica e con il grande e universalmente riconosciuto senso civico della nostra città”.

“Voglio tranquillizzare tutti sulla vigilanza costante, attenta ed efficace delle forze dell’ordine – ancora Monisteri – che ringrazio per l’eccellente lavoro quotidiano a tutela di ogni cittadino. Come istituzioni, agiamo e collaboriamo ogni giorno nell’esclusivo interesse della città e per la sicurezza di chiunque viva a Modica. Un episodio singolo non pregiudica in alcun modo il valore civile e sereno della città di Modica”.

