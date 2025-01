Modica, la giunta municipale approva l’avvio della procedura di dissesto finanziario

Notizie

La decisione finale dovrà essere presa dal consiglio comunale

Si è conclusa in serata la riunione di giunta a Palazzo San Domenico che ha portato all’approvazione del dissesto finanziario. Si tratta di una direzione che era nell’aria ormai da tempo, ma adesso la strada è segnata. Si tratta di una votazione importantissima, una data zero per il Comune di Modica in grave sofferenza economica ormai da troppi anni. La decisione finale dovrà essere presa dal civico consesso, ma la decisione di questa sera è di cruciale rilevanza.

