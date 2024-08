Modica, restituiscono la cassetta con le offerte che avevano rubato e si pentono del gesto

Notizie

E' stato il parroco del duomo di San Pietro a comunicare il ravvedimento

I tre giovani che avevano sottratto la cassetta delle offerte, durante una funzione religiosa nel Duomo di San Pietro a Modica, si sono presentati al parroco, don Peppe Stella, spontaneamente in chiesa. Hanno restituito una nuova cassetta chiedendo scusa per il gesto che avevano compiuto e in più volevano lasciare anche un’offerta per la Chiesa. “Li ho guardati negli occhi – spiega il sacerdote – ho visto la sincerità delle loro intenzioni e la limpidezza del loro sguardo. C’è del buono in loro, come in ognuno di noi. Li ho rassicurati, ho stretto le loro mani, ho ovviamente rifiutato l’offerta, indirizzandoli in qualche famiglia povera e chiedendo loro di vivere sempre nella giustizia e nella legalità, così da vivere liberi, nella bellezza e nella verità. Un vero e proprio momento di grazia. Non tutto è perduto… Sono felice per loro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA