Molestano ballerina in una discoteca e scatenano una mega rissa: 7 ragazzi denunciati a Palermo

MOVIDA VIOLENTA

Sarebbero stati una trentina i giovani coinvolti nella zuffa: i primi responsabili sono stati identificati

I carabinieri hanno denunciato 7 ragazzi, uno dei quali ancora minorenne, gli altri invece di età compresa tra i 18 e il 23 anni, tutti palermitani e sospettati di essere alcuni dei protagonisti di una violenta rissa il primo dicembre scorso nei pressi della discoteca Shazam in via Ammiraglio Rizzo a Palermo.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Falde ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona, i sette avrebbero scatenato la rissa che ha coinvolto una trentina di ragazzi.