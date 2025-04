Molestava gli automobilisti al semaforo, movimentato arresto di un nigeriano ad Acireale

POLIZIA

L'uomo ha anche fatto cadere per terra gli agenti che volevano portarlo in Commissariato perché il suo permesso di soggiorno risultava scaduto

Ad Acireale (Catania) la polizia ha arrestato un nigeriano di 31 anni che molestava gli automobilisti fermi al semaforo di via Loreto chiedendo denaro con particolare insistenza. L’uomo ha mostrato segni di insofferenza nei confronti dei poliziotti che volevano bloccarlo e ha fatto cadere per terra gli agenti che volevano portarlo in Commissariato perché il suo permesso di soggiorno risultava scaduto. Nonostante alcuni traumi riportati, gli agenti lo hanno bloccato e condotto in Commissariato, dove l’uomo è stato arrestato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per i poliziotti feriti si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie in ospedale, dove sono stati riscontrati loro traumi alle gambe.