Mondiale per Club, ecco i sorteggi: quali sono le avversarie di Inter e Juventus

calcio

Si svolgerà in Usa dal 15 giugno al 13 luglio del 2025. Trump: «Sarà un successo»

Il Mondiale per club è realtà: con il sorteggio di Miami ha preso ufficialmente il via la nuova competizione, fortemente voluta da Gianni Infantino. Le 32 squadre più forti dei cinque continenti, divise in otto gironi da quattro squadre ciascuno dove le prime due si qualificano alla fase a eliminazione diretta, saranno chiamate a sfidarsi in un’inedita formula che impegnerà tutti per un mese, dal 15 giugno al 13 luglio 2025, in piena estate, un anno prima del Mondiale diffuso per nazionali che partirà l’11 giugno 2026 all’Atzeca di Città del Messico e si chiuderà 40 giorni dopo a New York.

Inter e Juventus, le due italiane incluse nel gruppone di partecipanti sulla base del ranking mondiale: l’Inter è stata inserita nel girone E con River Plate, Monterrey (contro cui esordirà) e Urawa Red Diamonds. Per la Juve prima partita con l’Al Ain, poi Wydad e chiusura con il City.

Archiviate o almeno congelate, per ora, le polemiche che hanno accompagnato la nascita del torneo. La competizione verrà trasmessa in esclusiva a livello globale, anche in modalitá gratuita da Dazn.Il sorteggio di Miami, che ha visto Alessandro Del Piero nelle vesti di conduttore ha visto anche l’intervento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha voluto mandare un video messaggio. «Un successo annunciato – ha detto Trump nel video messaggio – Non ho potuto essere presente, ma seguirò con attenzione il sorteggio. È un onore che questa competizione si svolga nel nostro Paese. Mio figlio ama il calcio, anche se non gioca molto bene, ma sarà coinvolto. Sarà un evento fantastico, divertitevi e benvenuti a tutti».