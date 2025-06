Mons Luigi Renna: «Ai politici chiedo di servire il bene Comune»

L'OMELIA

L'omelia dell'arcivescovo di Catania alla cerimonia del Giubileo dei politici e degli amministratori locali, svoltasi ieri

Oggi ci sentiamo tutti impegnati a pregare e lavorare per quella pace disarmata e disarmante che papa Leone XIV ci ha raccomandato, un grande bisogno non tanto nostro, ma di popolazioni inermi, come quella a Gaza, dove prigionieri di Hamas e giovani vittime dei bombardamenti israeliani condividono lo stesso destino di morte, che non possiamo accettare.

Nel passato la Chiesa in Italia sembrava rivolgersi solo a quei cattolici che vivevano un impegno in un partito di ispirazione cattolica. Ma la Chiesa, comunità dei credenti, non può privilegiare un movimento o un partito rispetto ad altri, bensì chiede di testimoniare nella vita politica e nell’amministrazione, l’adesione ai valori che la fede cristiani ci ispira.

Per chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica il giubileo diventa l’occasione per rinnovare il proprio impegno, per calibrarlo maggiormente sul senso che esso ha per un cristiano. I politici e gli amministratori locali sono chiamati, come ci ha richiamato il Vangelo odierno, ad essere testimoni di Cristo e dei valori che coltivano per il bene comune, e la loro testimonianza ha un valore unico, perché può dare speranza non solo ad un gruppo di persone, ma alla comunità cittadina, metropolitana, nazionale e regionale. Per questo lascio tre parole che sono bibliche.

Il servizio. Il potere per un cristiano è servizio, ed ha la sua icona ispiratrice nel gesto della lavanda dei piedi, con il quale Cristo ha volto dire che regnare, custodire, salvare, è servire umilmente. Nel servire si ha cura di tutti, anche degli avversari. La sfida di Gesù è quella di non avere avversari, di non considerarli tali, ma di lavare i piedi anche a colui che lo avrebbe tradito.

L’amore politico. È una forma di amore lungimirante, della quale papa Francesco ha detto nella esortazione apostolica Fratelli tutti, nel capitolo dedicato alla migliore politica: «… è «un atto di carità altrettanto indispensabile l’impegno finalizzato ad organizzare e strutturare la società in modo che il prossimo non abbia a trovarsi nella miseria». È carità stare vicino a una persona che soffre, ed è pure carità tutto ciò che si fa, anche senza avere un contatto diretto con quella persona, per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. Se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume – e questo è squisita carità –, il politico gli costruisce un ponte, e anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro, ed esercita una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica.

L’opzione preferenziale per i poveri, che nell’azione politica tede ad includere.

Tutte le società che escludono prima o poi pagano le conseguenze dell’esclusione di persone dal loro interesse, sia perché si impoveriscono, sia perché creano un conflitto sociale, invece di prevenirlo. Prendersi cura dei quartieri poveri ad esempio quando si redige un PUG, prendersi cura delle condizioni di lavoro, di tutto ciò che permette uno sviluppo che sia non solo la crescita economica di pochi, fa sì, che in una città regni il buon governo.

Concludo con una frase di un grande politico di origine siciliana, Giorgio La Pira, il sindaco santo di Firenze: «…io devo intervenire perché quelle disuguaglianze siano eliminate e perché la fraternità, alla quale io credo, sia trascritta nelle istituzioni sociali, diventi fraternità di fatto. La conclusione, dunque è questa: è anticristiana l’affermazione secondo cui il cristianesimo dovrebbe restare indifferente ai regimi sociali. La concezione cattolica è “interventista”: mira a trasformare la totalità dell’ordine umano -individuale e sociale – per adattarlo tutto alle supreme finalità dell’uomo».