Monterosso, grosso incendio a Casasia

Il fuoco sembrerebbe essere stato appiccato in più punti

Nonostante la giornata plumbea, non mancano gli incendi. L’ultimo è stato segnalato in tarda mattinata in zona Casasia, nei pressi di Monterosso Almo. Dalle volute di fumo che si sono levate al cielo, sembra trattarsi di un grosso incendio. Non è facilmente raggiungibile dai mezzi della forestale e della protezione civile che comunque, assieme ai vigili del fuoco, si stanno adoperando per cercare di spegnerlo. Ci sono più punti fuoco e quindi la situazione, al momento, non è di facile lettura (foto Alessandro Pantano).

