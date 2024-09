Mostra del Cinema di Venezia: tutti i premiati e i riconoscimenti

cultura

Le decisioni della giuria

Ecco i premi ufficiali di Venezia 81 assegnati nella cerimonia di chiusura della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in Sala Grande al Palazzo del cinema.

La Giuria di VENEZIA 81, presieduta da Isabelle Huppert e composta da James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz e Zhang Ziyi , dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare questi premi.

LEONE D’ORO per il miglior film a: THE ROOM NEXT DOOR di Pedro Almodóvar (Spagna)

LEONE D’ARGENTO – Gran Premio della Giuria a: VERMIGLIO di Maura Delpero (Italia, Francia, Belgio)

LEONE D’ARGENTO Premio per la migliore regia a: THE BRUTALIST di Brady Corbet (Regno Unito).

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a: NICOLE KIDMAN nel film BABYGIRL di Halina Reijn (Stati Uniti)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a: VINCENT LINDON nel film JOUER AVEC LE FEU (THE QUIET SON) di Delphine Coulin e Muriel Coulin (Francia)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: MURILO HAUSER e HEITOR LOREGA per il film AINDA ESTOU AQUI di Walter Salles (Brasile, Francia)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: APRIL di Dea Kulumbegashvili (Francia, Italia, Georgia)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente a: PAUL KIRCHER nel film LEURS ENFANTS APRÈS EUX (AND THEIR CHILDREN AFTER THEM) di Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma(Francia).

La Giuria Orizzonti presieduta da Debra Granik e composta da Ali Asgari, Soudade Kaadan, Christos Nikou, Tuva Novotny, Gábor Reisz e Valia Santella, e dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 13 cortometraggi in concorso, ha premiato:

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: ANUL NOU CARE N-A FOST (THE NEW YEAR THAT NEVER CAME) di Bogdan Mureanu (Romania, Serbia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a: SARAH FRIEDLAND per il film FAMILIAR TOUCH (Stati Uniti)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a: HEMME NIN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BIRI (ONE OF THOSE DAYS WHEN HEMME DIES) di Murat Foratolu (Turchia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILE a: KATHLEEN CHALFANT nel film FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland (Stati Uniti)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE MASCHILE a: FRANCESCO GHEGHI nel film FAMILIA di Francesco Costabile (Italia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: SCANDAR COPTI per il film HAPPY HOLIDAYS (Palestina, Germania, France, Italy, Qatar)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a: WHO LOVES THE SUN di Arshia Shakiba (Canada)

VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2024 a RENE’ VA ALLA GUERRA di Luca Ferri, Morgan Menegazzo, Mariachiara Pernisa (Italia)

LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA «LUIGI DE LAURENTIIS” La Giuria presieduta da Gianni Canova e composta da Ricky D’Ambrose, Taylor Russell, Bárbara Paz, Jacob Wong ha assegna il questi premi

LEONE DEL FUTURO a FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland (Stati Uniti)

ORIZZONTI EXTRA – PREMIO DEGLI SPETTATORI – ARMANI BEAUTY a SHAHED (THE WITNESS) di Nader Saeivar (Germania, Austria)

VENEZIA CLASSICI la Giuria presieduta da Renato De Maria e composta da 24 studenti – indicati dai docenti – dei corsi di cinema delle università italiane, ha assegnato

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SULCINEMA a: CHAIN REACTIONS di Alexandre O. Philippe (Stati Uniti)

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a: ECCE BOMBO di Nanni Moretti (Italia, 1978)

VENICE IMMERSIVE La Giuria presieduta da Celine Daemen e composta da Marion Burger e Adriaan Lokman dopo aver visionato i 26 progetti in concorso, assegna:

Il GRAN PREMIO VENICE IMMERSIVE a ITO MEIKY di BORIS LABBE’ (Francia, Lussemburgo)

Il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA VENICE IMMERSIVE a OTO’S PLANET di GWENAEL FRANÇOIS (Lussemburgo, Canada, Francia)