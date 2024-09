Motociclismo: a Cingoli grande Sicilia al Trofeo delle Regioni di cross

Sport

Straordinario 4° posto a squadre ottenuto dai talenti siciliani. Successi individuali per Gennaro Utech e Anthony Montoneri. La soddisfazione dei tecnici Abramo Greco e Mancuso

La Lombardia ha vinto a Cingoli il Trofeo Marinoni, il più importante evento giovanile dedicato ai talenti del motocross italiano. Alle spalle del team lombardo sono finite l’Emilia Romagna, il Veneto e la rappresentativa siciliana che ha chiuso con uno straordinario quarto posto precedendo regioni quotate come Piemonte, Lazio e Toscana.

Una bellissima edizione del Trofeo delle Regioni per la Sicilia che arriva dopo una selezione che ha permesso di arrivare a Cingoli con una squadra competitiva che ha lottato fino alla fine per la conquista del podio.

I giovani talenti protagonisti del quarto posto della Sicilia al Trofeo delle Regioni

Un quarto posto che arriva dopo le vittorie di Gennaro Utech nella classe 125 su Tm e di Antony Montoneri nella 65 cadetti su Ktm vincitori di entrambe le manche e i piazzamenti di Filippo Anastasi nella categoria junior su Husqvarna e di Alessandro Ferraro tra i senior su Ktm e le belle prestazioni degli altri siciliani in gara.

Antonio Mancuso, Tonino Abramo, Giuseppe Greco e Marco Mainardi

Una bella soddisfazione per i due tecnici siciliani al seguito, i due allenatori federali Giuseppe Greco e Antonio Mancuso che sono riusciti perfettamente a fare “squadra” in uno sport prettamente individuale e per Tonino Abramo coordinatore regionale del settore tecnico Fmi Tonino Abramo e Marco Mainardi responsabile Fmi Sicilia motocross. “Sono molto contento del risultato ottenuto – ha sottolineato Tonino Abramo – faccio i miei complimenti a tutti i ragazzi che abbiamo convocato e ai genitori che ci hanno supportato. Io, Antonio e Giuseppe abbiamo seguito i giovani crossisti durante tutta la stagione, il Co.Re Sicilia ci ha permesso di fare due raduni collegiali a luglio e agosto per selezionare i componenti della squadra e questi allenamenti di gruppo ci sono serviti anche per fare consolidare il gruppo”.

“Noi tecnici siciliani – ha concluso Tonino Abramo – siamo un team affiatato e ringrazio Antonio Mancuso e Giuseppe Greco per il lavoro svolto con passione e competenza sul quale dall’ inizio non avevo dubbi”.

LA SQUADRA. Ecco la squadra siciliana che ha preso parte al Trofeo delle Regioni di Cingoli: Filadelfo Furnari e Salvatore D’Angelo Salvatore (cadetti); Filippo Anastasi e Francesco Paternò (junior); Francesco Ruinato e Alessandro Ferraro (senior); Gennaro Utech e Dario Caserta (classe 125) e Giovanni Leto (Trofeo dell’Avvenire debuttanti). Ai piloti convocati si sono aggiunti Giovanni Veneziano (senior) e Federico Leta (debuttanti).

