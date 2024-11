Motta, cittadini chiedono «ordine e sicurezza» dopo vari incendi dolosi e comportamenti intimidatori

La petizione

L'associazione "ll vento del cambiamento", ha raccolto 552 firme per chiedere al Prefetto la convocazione «con estrema urgenza» del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

«Incendi dolosi di automobili, comportamenti intimidatori; intimidazioni per l’espressione di opinioni, uso improprio dell’amministrazione pubblica, risse e disordini pubblici e appalti non trasparenti». Queste le segnalazioni fatte da diversi abitanti di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, all’associazione “ll vento del cambiamento”, che in poche ore ha raccolto 552 firme con la quale si chiede al Prefetto la convocazione «con estrema urgenza» del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.