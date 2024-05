Muore al Policlinico di Palermo donna rimasta vittima di un incidente domenica scorsa: donati gli organi

LA DONAZIONE

La vittima e Antonella Farinella, 52 anni, di Gangi

Una donna di 52 anni, Antonella Farinella, di Gangi, è morta al Policlinico di Palermo dopo che era stata ricoverata per un incidente stradale avvenuto tra Castelbuono e Geraci Siculo, domenica scorsa. I sanitari del 118 l’hanno portata in ospedale, ma le gravi le ferite non le hanno lasciato scampo. Al momento del rinnovo della carta d’identità la donna aveva espresso la volontà di donare gli organi e la sua scelta è stata ribadita dai familiari che hanno rinnovato il consenso alla donazione.