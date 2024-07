Noto apre il suo sipario per una imperdibile estate

NotOn

Un cartellone con oltre 150 appuntamenti fra spettacoli, cultura musica, teatro, tradizioni, arte, mostre e sport

A Noto l’estate 2024 porta con sé una serie di eventi entusiasmanti tra spettacoli, cultura, musica, teatro, tradizioni, arte, mostre e sport. Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Figura ha proposto “NotOn” un ricco cartellone con oltre 150 appuntamenti, con uno sguardo particolare alle contrade, che offre qualcosa di speciale per ogni tipo di appassionato, tenendo compagnia a netini e visitatori fino a inizio ottobre.

«Un’estate ricca di eventi di altissimo livello – ha detto il sindaco Corrado Figura – che dimostrano la scelta di realizzare intrattenimenti in ogni zona del nostro territorio: dalle montane alle balneari dalle zone limitrofe al centro storico offriranno eventi per netini e visitatori. Gli eventi si protrarranno fino in autunno, con il chiaro indirizzo che l’Amministrazione ha dato, ovvero la consapevolezza della destagionalizzazione, consentendo soprattutto di far diventare sempre più Noto punto di riferimento turistico e culturale a livello internazionale. E’ la mission che la città si è data, una città protagonista, che si conferma non solo ad alta vocazione turistica, ma anche culturale a livello internazionale, con una qualità di servizi altisimi degni della fama di Noto».

Occhi puntati sulla storicizzazione degli appuntamenti, come il 49° festival Internazionale “NotoMusica 2024”, a cura dell’associazione Concerti Città di Noto; le “Scale della Musica”, che vedrà protagonisti dal 3 agosto artisti come Francesco De Gregori, Dimartino e Colapesce, Piero Pelù e Max Gazzé; il cinema sotto le stelle, anche con film per bambini; calici sotto le stelle, a cura di “Strade del vino Val di Noto”; la decima edizione del “Giacinto festival”, con gli interventi di personalità del Parlamento Europeo, della cultura e spettacolo e delle associazioni LGBT+ e il tradizionale Concerto di San Corrado, gran galà lirico a cura dell’orchestra di fiati dell’Istituzione musicale “F. Mulé” Città di Noto. E ancora, Marcella Bella, Russell Crowe, i tributi della grande musica internazionale e il comico Cacioppo. Hanno già riscosso tantissimo successo il Festival di Arti Effimere, nato grazie all’associazione “CulturArte Noto” nel 2020, che poi si è sviluppato in diverse città della Sicilia e d’Italia, con ospiti da Messico, India e Catalogna; il concerto “Heroes & Monsters” con Stef Burns (Vasco Rossi), Will Hunt (Evanescence), Todd Kerns (Slash) e la partecipazione della band di apertura TNT Sicilia (AC/DC tribute), Led Zeppelin tribute, Deep Inside (Deep Purple tribute) a cura di “In the spot light”.

E ancora il concerto rock – sinfonico “Queen Revolution”, con gli arrangiamenti di Giuseppe Andaloro, su musiche dei Queen; Sanremo Rock e Trend Festival, la 37^ edizione del Summer live tour, le finali regionali siciliane, con la direzione artistica di Ferdinando Daidone, a cura di “9E Nove eventi” e dell’associazione “Kyo Communication”. Mentre il 27 luglio, ha preso il via la prima edizione del “Summer Pride Val di Noto”, con ospiti d’eccezione Cristiano Malgioglio, Marco Carta ed Emma Muscat, e con la partecipazione speciale di Francesca Pascale, madrina dell’evento. La bravissima cantante Anna Tatangelo, invece, chiuderà i festeggiamenti del Patrono San Corrado, in programma il 26 agosto a Lido di Noto.