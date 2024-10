Nuoto Catania, trasferta a Roma per cercare i primi punti

Lotta salvezza

La squadra è ancora a secco di punti e, domani, nella piscina della Vis Nova vivrà, già alla terza giornata del campionato di A1 di pallanuoto, una sfida per non retrocedere

La Nuoto Catania è ancora a secco di punti e, domani, nella piscina della Roma Vis Nova vivrà, già alla terza giornata del campionato di A1 di pallanuoto, una sfida salvezza, una partita molto delicata, nella piscina Roghi di Monterotondo. Lo sa bene lo spogliatoio rossazzurro, come conferma l’attaccante Eugenio Russo: «Sarà sicuramente una partita complicata. Veniamo da una settimana intensa piena di allenamenti e ci siamo preparati al meglio per questa partita. Per questo cercheremo di fare un altro passo in avanti rispetto alla scorsa prestazione. Siamo un gruppo nuovo e giovane, ci serve pazienza ma sono sicuro che raggiungeremo i nostri obiettivi». Nelle due gare precedenti gli uomini allenati dal coach Peppe Dato hanno ceduto alla corazzata Trieste e a un Posillipo più cinico sotto porta. La speranza è anche nella tradizione più recente: nella passata stagione Catania e Vis Nova, allora neopromossa, si sono affrontate cinque volte con un bilancio di tre successi contro due in favore della formazione rossazzurra.

