Nuovi attacchi ad Hezbollah, esplodono walkie-talkie: 37 vittime. Raid di Israele mentre parla Nasrallah

medioriente

Diplomazia in campo per evitare l’escalation con il Libano

Un’intensa serie di attacchi aerei israeliani si è registrata nel sud del Libano in corrispondenzadell’inizio dell’atteso discorso televisivo del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Lo riferiscono media libanesi.

Diplomazia in campo per evitare l’escalation, riunione del Quint a Parigi. Gli Hezbollah libanesi hanno annunciato la morte tra ieri sera sera e questa mattina di 37 suoi membri, uccisi secondo una fonte vicina alla formazione filo-iraniana in esplosioni di walkie-talkie attribuite a Israele. Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia, senza citarlo, Israele: «Dio è invincibile e si vendica e il criminale sarà sicuramente punito in modo giusto». Secondo fonti del New York Times, la Bac Consulting, che avrebbe fornito migliaia di cercapersone esplosi martedì durante un attacco contro i membri di Hezbollah, è una società di facciata israeliana. Tre funzionari dei servizi segreti informati sull’operazione hanno dichiarato al giornale che sono state create almeno altre due società fittizie pernascondere il fatto che i produttori dei cercapersone erano ufficiali dell’intelligence di Gerusalemme. Da ottobre scorso, 473 membri di Hezbollah sono stati uccisi negli attacchi israeliani, secondo quanto reso noto dal gruppo.