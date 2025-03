Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Livigno è già tempo dei Test Event

L’Italia si avvia a grandi passi verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. Crescono le iniziative e nelle varie sedi che ospiteranno l’evento olimpico si moltiplicano le iniziative. A Livigno così dopo le emozioni dello spettacolo “Circles, il viaggio dei Giochi”, grande protagonista del “meno un anno” ai Giochi Olimpici, è giunto il momento di scaldare ulteriormente i motori, avvicinandosi ancor di più all’esperienza a Cinque Cerchi, grazie alle finali Fis della Coppa del Mondo di Aerials e Moguls. Un appuntamento molto atteso, tanto da un punto di vista sportivo quanto mediatico e organizzativo, che si terrà al Livigno Aerials & Moguls, ai piedi del Carosello 3000.

Ultimo atto della stagione internazionale, infatti, le finali porteranno i migliori atleti e le migliori atlete al Mondo sulle strutture del Piccolo Tibet, dove si sfideranno in tre spettacolari discipline: Moguls, Dual Moguls e Aerials, a caccia degli ultimi punti in palio per aggiudicarsi il trofeo della Coppa del Mondo. Ancora più significativo è il fatto che l’evento si configuri come un Test Event per i Giochi Olimpici Invernali, facendo da vera e propria prova generale per le strutture, gli addetti ai lavori e tutta la comunità.

L’Aerials & Moguls Test Event, dunque, animerà il marzo livignasco, a partire dalla due giorni di allenamento, prevista per domenica e lunedì, e a seguire poi con le gare maschili e femminili di Moguls, previste martedì prossimo; di Dual Moguls, il giorno seguente; e di Aerials, che giovedì 13 marzo chiuderanno il programma.

Grande attesa a Livigno per questo primo, importantissimo, test, nonché attenzione per la raccolta dei pareri e delle sensazioni dei protagonisti, che nel 2026 torneranno sulle nevi del Piccolo Tibet per contendersi i titoli Olimpici di queste e di altre discipline dello snowboard e del freestyle.Il conto alla rovescia entra così nelle fasi più calde, quelle in cui i Giochi Olimpici prendono corpo all’orizzonte, iniziando la loro messa a terra finale. Un test da monitorare e da vivere con curiosità ed eccitazione, per prendere dimestichezza con alcune delle discipline che illumineranno il cielo livignasco nel 2026, e per confermare, ancora una volta, la grande qualità tecnico-organizzativa della località, pronta a vivere questi mesi che la separano dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali con gioia e partecipazione.

“CIRCLE IL VIAGGIO DEI GIOCHI” A LIVIGNO: UN SUCCESSO. E il mese scorso a un anno dall’inizio dei Giochi Olimpici del 2026, che a Livigno prenderanno il via il 5 febbraio 2026, un giorno prima dell’accensione del braciere, al Piccolo Tibet, dove nel 2026 si assegneranno ben 26 titoli a Cinque Cerchi ha deciso di raccontare lo sport in modo innovativo, attraverso la lente della cultura e dell’intrattenimento. In una notte magica, è andato in scena “Circles, il viaggio dei Giochi”, un’inedita opera teatrale at the highest level realizzata da Kataklò Athletic Dance Theater in collaborazione con l’autore Jacopo Pozzi, voce narrante dello spettacolo che ha regalato grandi emozioni. Un vero e proprio viaggio nel cuore dello sport Olimpico e dell’Alpine Energy di Livigno, quello ideato da Pozzi e da Giulia Staccioli, founder e direttrice creativa dei Kataklò, per oltre 70′ di meraviglia che hanno tenuto col fiato sospeso gli ospiti giunti nel Piccolo Tibet.

“Abbiamo voluto un momento di spettacolo che fosse di grande ispirazione e riflessione collettiva sul valore dello sport, che è molto più che atletismo e competizione: è stile di vita, voglia di stare insieme e condividere emozioni intense – ha commentato Luca Moretti, Presidente di Livigno Next – la serata ci ha permesso di iniziare a sentire davvero lo spirito Olimpico e, allo stesso tempo, di rappresentare anche l’Alpine Energy che ci contraddistingue. Un paese che ha un rapporto profondissimo con le discipline che ospiterà nel 2026 e che guarda con amore a ciò che lo sport ha da offrire, ogni giorno, per il benessere di tutti. Siamo fieri di poter offrire al pubblico altre sei repliche gratuite, perché “essere” Olimpiade significa proprio questo: guardare sempre avanti e costruire insieme“.

Luca Moretti e Antonio Rossi

Una serata speciale, resa indimenticabile anche da uno spettacolo pirotecnico a sorpresa, che ha illuminato la valle e i cinque cerchi olimpici, incantando il numeroso pubblico presente all’evento. Tra gli ospiti molte istituzioni, tra cui Remo Galli, sindaco di Livigno, Luca Moretti, presidente di Livigno Next, Antonio Rossi, olimpionico di canoa e oggi City Operations Manager del Comitato Milano Cortina 2026, Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia, Massimo Sertori, Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica di Regione Lombardia e Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni.

Ricco anche il parterre degli atleti, con la presenza di Elia Viviani, argento nel ciclismo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Giorgio Rocca, campione dello sci, Maurizio Bormolini, campione di snowboard parallelo del Livigno Team e Valentina Marchei, atleta olimpica di pattinaggio su ghiaccio.